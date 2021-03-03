جلوبوسبورتي: ساو باولو يسعى لضم ميراندا ولكن

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

جواو ميراندا - إنتر

قدّم نادي ساو باولو عرضا إلى ميراندا المدافع البرازيلي، لكن يقف راتب اللاعب عقبة في إتمام التعاقد.

وأصبح البرازيلي المخضرم لاعبا حرا عقب إيقاف نشاط نادي جيانسو الصيني الأسبوع الماضي.

ويريد ساو باولو ضم مدافع أتليتكو مدريد وإنتر السابق لكن الراتب هو ما يعيق إتمام الصفقة وفقا لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

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المدافع البالغ 36 عاما سبق له أن ارتدى قميص التريكولور بين 2006 وحتى 2011، توج خلالها بلقب الدوري البرازيلي 3 مواسم متتالية.

وأضاف التقرير أن ضم مدافع هو أولوية في ساو باولو قبل انطلاق الموسم الجديد.

وإذا لم يتوصل النادي لاتفاق مع اللاعب سيتحول لضم كانو مدافع بوتافوجو الذي هبط للدرجة الثانية بنهاية الموسم المنصرم.

وبدأ الأرجنتيني هيرنان كريسبو مهمته التدريبية مع ساو باولو بقيادة الفريق للتعادل مع بوتافوجو بهدف لكل فريق في بطولة باوليستا.

المدافع الدولي انضم لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني بدءا من موسم 2011-12 وخلال 4 مواسم فاز بـ 5 ألقاب وحصد وصافة دوري أبطال أوروبا.

وانضم ميراندا موسم 2015-16 لإنتر ليقضي 3 مواسم ونصف قبل أن ينتقل في 2019 لصفوف نادي جيانسو سونينج.

وخلال موسمين في الصين، قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري السوبر الصيني لأول مرة في تاريخه.

ومع منتخب البرازيل حصد لقب كأس القارات في 2009 وكوبا أمريكا 2019.

ساو باولو ميراندا
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