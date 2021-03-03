أحمد ناجي: الكثيرون لاحظوا تغير الهاني سليمان.. عبد المنصف يجبر الجميع على الإشادة به

يرى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى لفريق سموحة أن الهاني سليمان حارس الفريق قد نضج وتغير كثيرا.

الهاني سليمان النادي : سموحة سموحة

وقال ناجي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الهاني سليمان نضج وتغير كثيرا، وأبلغته من اليوم الأول أن المدير الفني يعمل بخطة معينة وهو جزء منها وله دور في تسريع إيقاع اللاعب".

وتابع "لاحظ الكثيرون تغير الهاني سليمان في أمر إضاعة الوقت وهو ما يوضح نضج اللاعب".

وأضاف ناجي "في المباراة الأخيرة ضد الجونة كان نقطة انطلاق لثلاث أو أربع هجمات مرتدة للفريق".

وخاض الهاني سليمان 14 مباراة هذا الموسم مع سموحة واستقبلت شباكه 15 هدفا وحافظ على نظافة شباكه مرتين.

وبالحديث عن إمكانية استدعاء محمد عبد المنصف إلى المنتخب أوضح "استدعائه ليس قراري، لكنه يؤدي بشكل مميز في المباريات الكبيرة وتحت الضغوط".

وشدد "هذا مؤشر أنه مؤهل للعب تحت ضغط، معظم أخطائه في المباريات الصغيرة".

وخاض عبد المنصف 14 مباراة مع وادي دجلة واستقبل 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات بينهم مواجهتي الأهلي والزمالك.

واختتم تصريحاته "عبد المنصف يجتهد ويحافظ على وزنه، قراراته في المباريات الكبيرة ومعظمها جيد جدا ويجبر الجميع على الإشادة به".