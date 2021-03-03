تحديد موعد مواجهة يوفنتوس ونابولي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد مواجهة يوفنتوس ونابولي المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

وستقام المباراة في السابع عشر من مارس في تمام الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وتأجلت المباراة والتي كان مقررا لها في الرابع من أكتوبر الماضي بسبب إصابة أكثر من حالة بفيروس كورونا في نابولي حينها.

سلطات الصحة المحلية رفضت في ذلك الوقت سفر الفريق إلى مدينة تورينو لخوض المباراة.

وأعلن الاتحاد الإيطالي انسحاب نابولي وخسارته 3-0 من المواجهة عقب عدم حضوره في موعد المباراة على ملعب يوفنتوس ستيديوم، وخصم نقطة من رصيد فريق الجنوب الإيطالي.

وتم رفض استئنافين سابقين من نابولي ولكنه رفع قضية إلى مجلس التمييز التابع للجنة الأولمبية الإيطالية.

لكن الاستئناف الأخير قبول بالإيجاب ليتم إعلان خوض المباراة من جديد دون تحديد موعدها في ديسمبر الماضي.

وكان الفريقان قد التقيا في الشهر الماضي لحساب مباراة الدور الثاني وتفوق نابولي بهدف نظيف.

وسبق أن توج يوفنتوس بأول ألقابه للموسم الجاري بالفوز بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي عقب الفوز 2-0.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 49 نقطة من 24 مباراة، فيما يحتل نابولي المركز السادس برصيد 43 نقطة من 23 مباراة.