"اربطوا الأحزمة لأنكم ستستمتعون".. أنخيل راميريز ثالث أوروبي يتولى تدريب إنترناسيونال

أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي تعيين الإسباني ميجيل أنخيل راميريز مديرا فنيا للفريق حتى ديسمبر 2022.

وأصبح أنخيل أول مدرب إسباني يتولى مهمة الفريق الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين عام 2006 و2010، وثالث أوروبي بعد السويسري جيان رايف والنمساوي إيزاك جولدنبيرج بين 1929 و1937.

ووصف راميريز عبر قناة النادي الفريق بالـ "فيراري" إذ قال: "إنترناسيونال هو فيراري. أشعر كأنني سائق فورمولا 1 يمتلك الآن سيارة فيراري. لكن ندرك أن لدينا الأدوات التي تجعلنا قادرين على المنافسة".

وأضاف في حديثه للجماهير "شكرا جزيلا على ترحيبكم. أشعر بترحيب كبير. أقول إنهم سيستمتعون. من المنطقي أننا نريد الفوز. سنكون في المباريات أقرب إلى الفوز من الخسارة. اربطوا أحزمة المقاعد لأنكم ستستمتعون بها كثيرا".

وسبق أن قاد راميريز فريق إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري للتتويج بلقب كوبا سود أمريكانا 2019 كأول لقب في تاريخ النادي النادي، بعدما قاد فريق الشباب للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس تحت 20 عاما.

وعمل راميريز في قطر لمدة 6 سنوات مدربا لمنتخبات ما بين تحت 12 عاما وتحت 17، قبل أن يرحل ليبدأ مشواره التدريبي.

وحل إنترناسيونال وصيفا في الدوري البرازيلي لموسم 2020 بعدما خسر اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين لصالح فلامنجو.

ويستعد إنترناسيونال لمواجهة بيلوتاس في الجولة الثانية من بطولة جاوتشو المحلية لولاية ريو دي سول، بعدما استهل الفريق مشواره بالفوز 1-0 على جوفنتود.