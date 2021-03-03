بوفون يكشف موعد اعتزاله المحتمل

اعترف جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس أنه لم يحدد موعدا نهائيا لاعتزاله لكن لديه حد أقصى للاستمرار في الملاعب.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكشف بوفون عن إمكانية استمراره حتى صيف 2023 مع احتمالية اعتزاله في نهاية الموسم الجاري.

وعاد بوفون إلى يوفنتوس في عام 2019 وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال بوفون -43 عاما- لصحيفة جارديان: "بالنسبة لاعتزالي كرة القدم ففي رأسي حد أقصى وهو يونيو 2023".

وأضاف "هذا هو الحد الأقصى، لكن يمكن أن اعتزل أيضا في غضون أربعة أشهر بنهاية الموسم الجاري".

وأوضح "أنا شخص يؤمن بشدة بالمصير والقدر، وعندما عرض يوفنتوس عليّ فرصة العودة، قلت ربما هناك سبب وقصة أخيرة رائعة للكتابة".

وعن علاقته بأندريا بيرلو المدير الفني الحالي للفريق وزميله السابق في الفريق قال: "أمام الجميع سيكون دائما الأستاذ والمدرب، هذه مسألة أدوار ومسألة احترام".

وتابع "طالما نحن هنا فلكل منا دور لكن عندما نغادر هذا المكان ونخرج معا يمكننا أن نكون بوفون وبيرلو دون أدوار".

واختتم تصريحاته بالحديث عن الحجر الصحي بسبب كورونا "لأكون صادقا كان الشهر الأول من الإغلاق جميلا، سمح لي بالحصول على وقت لنفسي وأبقى مع زوجتي وأولادي طوال اليوم وهذا لم يحدث لي طوال حياتي".