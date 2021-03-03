لا جازيتا: صندوق الاستثمار السعودي مهتم بالحصول على حصة من إنتر

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

إنتر - لاتسيو - الدوري الإيطالي

أبدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اهتماما بالحصول على حصة من نادي إنتر، في ظل بحث ملاك النادي على شركاء مناسبين.

وتبحث شركة "سونينج" الصينية عن شركاء مناسبين للإنتر من أجل الوفاء بالالتزامات المادية.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن عائلة زانج مستعدة لبيع حصة أقلية أو أغلبية في النادي وفقا للعروض المقدمة.

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وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن مجموعة Fortress Investment Group قد قدمت بالفعل عرضا لشراء النادي.

وكان الصندوق البريطاني BC Partners أول من أبدى اهتماما بالحصول على حصة أغلبية في إنتر، لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق إذ تقدر مجموعة سونينج النادي بمبلغ مليار يورو.

وأوضح تقرير لا جازيتا ديللو سبورت أن الأمير السعودي محمد بن سلمان مهتم بإنتر ومنفتحا للاستحواذ على حصة أقلية في النادي من خلال صندوق الاستثمار العام السعودي.

وستضطر الشركة الصينية لبيع إنتر مع منع الحكومة الصينية للاستثمارات الكبيرة في أوروبا.

وهناك خياران مطروحان: أن تستحوذ شركة على حصة أقلية في النادي واستكمال باقي الاستحواذ بين 12 أو 24 شهرا.

في حين يريد الصندوق البريطاني شراء الأغلبية لنادي إنتر مباشرة بالحصول على 51% وترك البقية للشركة الصينية.

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بـ 56 نقطة من 24 مباراة وبفارق 4 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.

إنتر صندوق الاستثمار السعودي
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