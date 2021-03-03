كاف يحدد موعد وطاقم التحكيم لمواجهة بيراميدز ونكانا في الكونفدرالية

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 13:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد أولى مواجهات بيراميدز في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقي 2020-2021.

وتلقى نادي بيراميدز بيانا من "كاف" موضحا فيه موعد اللقاء: السادسة من مساء يوم ١٠ مارس الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسيتولى إدارة المباراة تحكيميا: جورج جاتجوجو الحكم البوروندي ويعاونه لمساعد الأول التنزاني فرانك جون كومبا، والمساعد الثاني من بوروندي ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندي نوامانا جافاري.

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ويراقب المباراة السوداني محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيري أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمني التونسي محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقوع بيراميدز في المجموعة الرابعة مع الرجاء المغربي ونكانا الزامبي ونامنجو التنزاني.

وحل بيراميدز وصيفا في مشاركته الأولى بالمسابقات الإفريقية في تاريخه بعدما خسر نهائي النسخة الماضية للكونفدرالية بهدف دون رد أمام نهضة بركان المغربي.

بيراميدز الكونفدرالية نكانا
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