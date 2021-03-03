سيميدو: رحلت عن برشلونة بهذه الطريقة.. ولا يمكنني وصف كم ميسي جيد

تحدث البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير ولفرهامبتون الإنجليزي عن طريقة رحيله عن برشلونة "من أجل ضخ مزيدا الأموال.

نيلسون سيميدو النادي : ولفرهامبتون برشلونة

وقال الظهير الأيمن البرتغالي لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "عندما عدت من الإجازة، وصلت برشلونة وتحدثت مع النادي كالمعتاد".

وأضاف "أخبروني أن النادي يعاني من مشاكل مالية، وأنا واحد من اللاعبين الذين قد يرحلوا لجلب الأموال".

وأردف "كان هناك لاعبين في نفس موقفي: لويس سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي وتنفيذه للركلات الثابتة قائلا: "لا يمكنني وصف كم هو جيد، لم أره يتدرب على تنفيذ الركلات الحرة طيلة الوقت الذي تواجدت فيه".

وواصل "بالنسبة له، فقط الأمر طبيعي، يقولون أن التدرب يجعلك أفضل، لكنه لا يتدرب ويظل الأفضل".

وأكمل انبهاره بالنجم الأرجنتيني "في أول مبارياتي مع برشلونة، ميسي حصل على الكرة وراوغ 3، 4 ثم 5 لاعبين".

وأتم "في ذلك الوقت كان في أرضية الملعب أفكر، كيف يفعل هذا الرجل ذلك، أنه يجعل منظر اللاعبين سيئا".

البرتغالي البالغ 27 انضم لصفوف برشلونة في 2017 من بنفيكا وشارك في 124 مباراة سجل هدفين وصنع 11.

وانضم لصفوف الذئاب الإنجليزية مطلع الموسم الحالي وشارك في 25 مباراة صنع خلالها هدفا واحدا.