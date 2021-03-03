هاني سعيد: لا توجد مشاكل في غرفة ملابس بيراميدز.. وهذا هو الفارق بين دوري ودور ميدو

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن اتحاد الكرة يجب أن يتوصل لصيغة تفاهم مع الأندية بشأن قرار المسحات، كما أوضح الفارق بين دوره ودور أحمد حسام ميدو في النادي. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح هاني سعيد قائلا: "كنا نواجه فريقا لم يخضع لأي مسحات، لا أقصد شيئا على المصري تماما بالطبع، لكن أتحدث عن الموقف".

وواصل "ما الوضع لو كان لاعبا يعاني من أي شيء والمصري لا يعلم ونقلت العدوى إلى بيراميدز؟ 7-8 لاعبين؟ أي شيء وارد، فماذا أفعل؟ ما المطلوب مني؟ بسبب سوء تفاهم".

وأكمل "الأمر ليس حول المصري فقط، ماذا لو قرر فريق آخر نحن مثلا فعلنا ذلك؟ هل سنترك الأمر هكذا؟".

وتابع "لا أعرف موقف الأندية، لكن يجب أن نصل إلى صيغة تفاهم".

وتحدث حول الاهتمام الإعلامي بمشاركة الفريق في الكونفدرالية قائلا: "طبيعي أن يكون الاهتمام أكبر بالأهلي والزمالك، لكن في الأول وفي الآخر تلك فرق تمثل مصر، ليست أزمة بالنسبة لنا، لكننا نمثل مصر".

ورد على سؤال بخصوص هل توجد مشاكل في غرفة ملابس الفريق قائلا: "لا يوجد فريق لعبت له ولم يعان من أي مشاكل في غرفة الملابس هذا يحدث في كل الفرق، لكن لا أعرف مصدر الأخبار لا أساس لها من الصحة لا توجد أي مشاكل. اللاعبون أصدقاء".

وقال عن المدرب "أروابارينا مستمر وسندعمه والنتائج ستتحسن".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وتحدث عن الفارق بين دوره ودور ميدو المستشار الفني والمتحدث الرسمي باسم النادي قائلا: "وجود ميدو إضافة بالنسبة لنا، بسبب خبراته كمدرب وإعلامي فهو يمتلك خبرات في مناطق عديدة".

وتابع "ميدو من قبل توليه المهمة كان صديقا لي، فبالنسبة لي لا يوجد أي تعارض تماما، الأمور الفنية وفيما يخص الفريق سأتحدث أنا وهو أيضا، لكن هناك أشياء معينة ستكون من اختصاص ميدو".

وأردف "لا أحب الحديث ولا يشكل فارقا لي، لكن لو تولى ميدو الحديث سيكون ذلك مريحا لي ولا توجد أي مشاكل".

وواصل "أي شيء فني خاص بالفريق عقب المباريات سأتحدث عنها، وأي شيء خاص بالفريق سيتحدث ميدو وأيضا أشياء أخرى، لا يوجد تعارض مطلقا سيكون الأمر حسب الموقف".

وأتم "اجتمعت أكثر من مرة مع ميدو، تحدثنا عن تواجدنا في مركز في الدوري لا يفترض أن نتواجد به، وأن نعمل للوصول على المكان الذي نريده وأتمنى أن يكون لذلك تأثير إيجابي".