مانشستر يونايتد يطالب إنتر بتعويض بسبب لوكاكو "مارتينيز أو شكرينيار"

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

لم يدفع إنتر لمانشستر يونايتد مكافأة مدرجة في الاتفاقية، ويريد النادي الإنجليزي الحصول على لاوتارو مارتينيز أو ميلان شكرينيار كتعويض.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وانضم لوكاكو إلى إنتر في صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو من مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت أن إنتر فشل في دفع مكافأة بقيمة 5 ملايين يورو وفقا للتعاقد.

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وأشار التقرير إلى أن هناك اتفاق بين الطرفين مع بند خاص ينص على أن إنتر مديون بالمبلغ المستحق إذا فشلوا في دفع قسط واحد.

ولا يزال إنتر مدينا لمانشستر يونايتد بمبلغ 50 مليون يورو مقابل انتقال لوكاكو.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد طلب ضم لاوتارو مارتينيز أو ميلان شكرينيار تعويضا عن المبلغ المتبقي.

ويبحث مالكو إنتر عن شركاء مناسبين لدعم متصدر الجدول الإيطالي، من أجل الالتزام بالدعم المالي المستمر.

وكان إنتر قد واجه مشاكل في دفع قيمة الدفعة الأولى من صفقة أشرف حكيمي من ريال مدريد والمقدرة بـ 10 ملايين يورو ونجحوا في تأجيلها إلى 30 مارس.

إنتر لوكاكو
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