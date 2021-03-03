مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب

كشف إيمري بيلوزأوغلو المدير الرياضي لفناربخشة التركي ما حدث حين قدم ناديه عرضا للزمالك من أجل ضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي الحالي، وانتقد بشدة سلوك رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية وتألق بشكل ملفت، إذ سجل 6 أهداف خلال أول 6 مباريات يلعبها بقميص الفريق.

وقال إيمري في تصريحات نشرتها جريدة فوتوماك التركية: "اسم مصطفى محمد عرض علينا من قبل أحد وكلاء اللاعبين حين كنا نبحث عن مهاجم في بداية الموسم".

وأضاف لاعب إنتر السابق "حين شاهدناه نال إعجابنا ثم قدمنا عرضا للزمالك من أجل ضمه مقابل مليوني دولار".

وأوضح "رئيس الزمالك في هذا الوقت (في إشارة إلى مرتضى منصور) رفض العرض وقال إن دولة تركيا تعادي مصر، ولن أبيع اللاعب لأي فريق تركي".

وعبر إيمري عن دهشته من موقف جالاتا سراي من ضم اللاعب بعد هذه التصريحات، وأوضح "لو أصبح مصطفى مثل ليونيل ميسي لما تعاقدت معه بعد هذه التصريحات ولو بدون مقابل".

ويستعد مصطفى محمد لمباراته السابعة مع جالاتا سراي يوم الأربعاء حين يواجه أنقرة جوشو، بحثا عن هدف سابع في مسيرته الاحترافية.

بدأ مصطفى (23 عاما) رحلة التألق في الدوري التركي بعد انضمامه لـ جالاتا سراي قادما من الزمالك في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022 مقابل مليوني دولار.

وحاول سانت ايتيان الفرنسي الحصول على خدمات مصطفى في يناير الماضي لكن بسبب تصريحات مسؤول في النادي أنهى الزمالك المفاوضات مع الأول قبل أن يعير مصطفى لـ جالاتا سراي مقابل 2 مليون دولار، مع أحقية ضمه بشكل نهائي مقابل 4 مليون دولار، و15% نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتألق مصطفى مع الزمالك في الموسم الماضي وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.