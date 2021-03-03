خبر في الجول - اقتراب زيزو من بعثة تونس.. وموقف شيكابالا وحازم إمام

يقترب أحمد سيد زيزو من اللحاق ببعثة الزمالك إلى تونس بعد مشاركته في جزء من مران الثلاثاء.

وتغادر بعثة الزمالك إلى تونس مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن زيزو قد دخل حسابات الجهاز الفني للفريق قبل المباراة المقبلة بعد مشاركته في جزء من مران الثلاثاء.

وعانى زيزو من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة تونجيث السنغالي ولم يشارك في مواجهة وادي دجلة.

كان الجهاز الفني للزمالك قد فضل إراحة زيزو أمام وادي دجلة حتى لا تتفاقم إصابته قبل مواجهة الترجي.

زيزو شارك هذا الموسم في 14 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

ويلعب الزمالك مع الترجي يوم 6 مارس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الثنائي محمود شيكابالا وحازم إمام من بعثة تونس عقب مران ظهر الأربعاء.

وغاب الثنائي عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة ولم يتحدد موقف اللاعبين من السفر إلى تونس.

ويجري شيكابالا وحازم إمام تدريبات تأهيلية منذ عودة الفريق من بعثة السنغال.