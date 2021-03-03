تقرير يكشف تحقيقات الشرطة بشأن الشركة المتورطة مع بارتوميو.. "قوائم بالأسماء"

كشف أحد التحقيقات التي أجرتها شرطة كتالونيا يوم الإثنين في مكاتب شركة Nicestream التي تعاقد معها نادي برشلونة لتقديم بعض خدمات مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل عديدة شائكة بخصوص فضيحة Barcagate الشهيرة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو تعاقدت مع الشركة "لتقديم خدمات مراجعة ومراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي" لكن الشرطة اكتشفت وجود وظائف أخرى لها.

من ضمن تلك الوظائف الأخرى، هي مهاجمة أو سب الأشخاص الذين يعدون منافسين لجوسيب ماريا بارتوميو أو غير متفقين مع سياسته هو والإدارة.

وفي تصريحات حصلت عليها الصحيفة الإسبانية قال مصدر: "بين المؤشرات في مكاتب شركة I3 Ventures المتورطة في الفضائح، رسالة بريد إلكتروني وجدت للتحضير لاجتماع، وعلى هامشه تم تجهيز قائمة بأسماء الصحفيين المخالفين لسياسة بارتوميو أو المتحيزين ضده".

بعد مداهمة الشرطة للمقر، وجدت تلك الرسالة ورسائل أخرى تضم عددا من القوائم، الأولى كانت قائمة تضم أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسها بارتوميو وأسماء مثل خوردي كاردونير وخوردي ميستري وإنريكي تومباس وخوردي كالساميجيليا.

ووجد اسم مانويل أرويو نائب رئيس برشلونة السابق والمتحدث باسم مجلس الإدارة والذي استقال عام 2017 من منصبه، وكتب ملاحظة بجانب اسمه قائلة: "خصم".

كما وجدت قائمة أخرى كتب عليها: "قائمة الصحفيين المعادين لبارتوميو". وصوحبت الأسماء بمجموعة من التعليقات المهينة لهم.

قائمة خاصة

وظهر اسم فيكتور فونت المشرح لرئاسة نادي برشلونة في إحدى القوائم، وبجانبه ملحوظة تقول: "لديه تعارض واضح في المصالح، ولا يعرف شيئا عن كرة القدم". وكرست الشركة تقريرا خاصا لإهانته والتقليل منه.

الاسم الثاني في تلك القائمة الخاصة كان خوامي روريس، والذي كرست له الشركة صفحة فيسبوك كاملة، وأوضحت أنه "شارك في كافة عمليات فساد النادي". بجانب تلميحات بأنه لم يكن قويا ومساندا لمشكلة استقلال كتالونيا.

اسم آخر قد يبدو مألوفا وله فضل كبير على برشلونة، خوسيب ماريا مينجيا، المدرب ووكيل اللاعبين واللاعب السابق الذي جلب لاعبين مثل دييجو مارادونا وخريستو ستويتشكوف وروماريو وبالطبع ليونيل ميسي.

كُتبت ملحوظة بجانب اسمه قالت: "لاعب كرة يمثل وكالة، صفر مصداقية، إنه وكيل يحب العمولات".

أسماء أخرى

كما تواجدت قائمة أخرى لأشخاص مثل جيرارد روميرو صحفي إذاعة "راك 1" الإسبانية، وخافيير سالا نائب رئيس القسم الاقتصادي في النادي، وألبيرت رورا مدير التواصل السابق في برشلونة وخوردي كوستا صحفي راديو كتالونيا، وماريا إلينا فورت مديرة مجلس إدارة خوان لابورتا في نادي برشلونة سابقا.

وكانت صحفة ماركا الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنه تم الإفراج بشكل مؤقت عن جوسيب ماريا بارتوميو بعد التحقيق معه. (طالع التفاصيل)

وألقت السلطات الإسبانية القبض على رئيس البلاوجرانا الذي تقدم باستقالته نهاية العام الماضي على ضوء فضحية "Barçagate" التي هزت جدران النادي قبل عدة أشهر.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن المحكمة العليا في كتالونيا أفادت: "المحكمة رقم 13 في برشلونة تحقق في القضية التي فُتحت في مايو 2020 بشأن جرائم الإدارة غير الولاء والفساد في الأعمال التجارية".

ما هي فضيحة Barçagate

قبل عدة أشهر، نشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تقريرا كشفت فيه عن تكريس إدارة برشلونة لآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الدعاية لها وحماية صورة الرئيس بارتوميو هو ومجلسه.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين في الفريق، مثل ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وكارليس بويول، وتشابي هيرنانديز، وجوسيب جوارديولا، وجوان لابورتا.

وصرفت إدارة برشلونة مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.(طالع التفاصيل)

كما، خاض ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة حربا علانية مع إريك أبيدال المدير الرياضي، على خلفية تصريحات الأخير بأن بعض اللاعبين طلبوا رحيل إرنستو فالفيردي دون ذكر الأسماء، ليخرج ميسي غاضبا وينتقد أبيدال.

كل ذلك حدث في أقل من عام وحيد وما خفي كان أعظم، ذلك بالإضافة للمشاكل العديدة المالية، فالنادي يعاني بشكل غير طبيعي لدرجة أنه خلال توقف نشاط كرة القدم كانت هناك تقارير حول مواجهة خطر الإفلاس.

يأتي ذلك الإعصار تزامنًا مع أزمة ليونيل ميسي والشكوك التي تحيط باستمراره مع برشلونة.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة في عام 2014 خلفا لساندرو روسيل، وتوج النادي تحت قيادته بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس الملك، ولقبي السوبر الإسباني.

كما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتقام انتخابات برشلونة خلال شهر مارس الجاري، ويتنافس على مقعد الرئيس 3 مرشحين، هم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا.