رابيو: سبيزيا يمكنه الفوز على أي فريق.. سننافس على الدوري حتى النهاية

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - يوفنتوس

يرى أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس أن فريق سبيزيا يمكنه الفوز على أي فريق في الدوري الإيطالي.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وتغلب يوفنتوس على سبيزيا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25، ليقلص البيانكونيري فارق النقاط إلى 7 مع إنتر المتصدر.

وقال رابيو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "سبيزيا ليس سهلا، تغلب على ميلان عندما كان متصدرا الشهر الماضي".

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وتابع "هم فريق يمكنه الفوز في أي مواجهة، كان علينا أن نركز حتى النهاية لعدم فقد نقاط أخرى".

وأوضح رابيو "كنا غاضبين بعد التعادل مع فيرونا، بدأنا المباراة بشكل جيد وأخذنا زمام المبادرة لكن كان يجب أن نتحكم في المباراة بشكل أفضل للنهاية".

وصعد يوفنتوس إلى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة من 24 مباراة وبفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر.

وقال رابيو عن ذلك: "لا يزال هناك العديد من المباريات والعديد من النقاط للمنافسة عليها".

واختتم تصريحاته "علينا أن نصدق، نحن فريق يمتلك العديد من لاأبطال ويجب أن نفعل كل شيء للفوز باللقب، سننافس على الدوري حتى النهاية".

يوفنتوس رابيو
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