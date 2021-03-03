محمد إبراهيم: العودة لـ الزمالك؟ ليس كل ما يتمناه الانسان يحدث.. ولا اتصال مع منتخب مصر

كشف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا موقفه من العودة للزمالك وهل تواصل معه أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر.

محمد إبراهيم النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال محمد إبراهيم عن إمكانية العودة إلى الزمالك: "نادي الزمالك بيتي وليس كل ما يتمناه الانسان يحدث وتركيزي الآن مع سيراميكا كليوباترا".

وأضاف عبر قناة MBC مصر: "عقدي مستمر لمدة 3 مواسم مع سيراميكا كليوباترا، وسعيد بتلك التجربة فلابد أن يكون تركيزي في الملعب مع النادي لأقدم أفضل ما لدي وهو ما سيساعدني على الوصول لما أريده".

وعن مواجهة الزمالك المقبلة واصل: "نستعد وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة، ولدينا طموح وهدفنا الموسم الحالي التواجد في امربع الذهبي".

وأتم عن فرص انضمامه إلى منتخب مصر: "لم يحدث أي اتصال مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، الموسم الماضي قدمت فترة جيدة وقيل لي في مصر للمقاصة أنني قريب من الانضمام للمنتخب ولم يحدث نصيب، والآن أعمل واجتهد حتى تأتي الفرصة".

وانضم محمد إبراهيم (29 عاما) لصفوف سيراميكا كليوباترا بعد موسم واحد مع مصر للمقاصة، وسجل الموسم الجاري هدفا واحدا في 14 مباراة بالدوري والكأس.

لاعب الزمالك السابق ارتدى قميص منتخب مصر الأول في 7 مباريات دولية آخرها في 2013 أمام زيمبابوي، ولم يسجل أي هدف بقميص المنتخب.