سكاي: تشالهان أوجلو يقترب من التجديد لـ ميلان

اتخذ هاكان تشالهان أوجلو لاعب ميلان خطوة جديدة نحو تجديد تعاقده مع النادي بعد اجتماع تم مساء أمس الثلاثاء.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب تواجد لمقابلة مديرين في ميلان رغم عدم وجود وكيله.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع كان من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات نحو التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد.

ولعب تشالهان أوجلو 30 مباراة مع ميلان هذا الموسم وساهم في 17 هدفا بعدما سجل 6 وصنع 11 آخرين.

وكشف تقرير سكاي عن تضائل الفجوة بين العرض والطلبمن الجانبين والتوصل لحل باستخدام المكافآت من أجل تحقيقها.

وأوضح التقرير أن الطرفين متفائلان بحذر بعد الجلسة الأخيرة وفي انتظار التوقيع الرسمي.

ويحق لتشالهان أوجلو الانتقال إلى أي ناد بسبب انتهاء تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن اللاعب حريص على الاستمرار مع ميلان أكثر من أي وقت مضى.