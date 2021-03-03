موراتا: لم أشعر بتحسن لكن يجب أن أكون تحت تصرف الفريق

اعترف ألفارو موراتا أنه لم يشعر بتحسن حتى الآن بعد إصابته بعدوى فيروسية منذ ثلاثة أسابيع.

ألفارو موراتا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان موراتا قد شعر بالإعياء خلال مواجهة يوفنتوس ضد بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مما عرضه للإغماء عقب المباراة.

وعاد موراتا للمشاركة مع يوفنتوس أمس الثلاثاء وافتتح التسجيل في الفوز 3-0 على سبيزيا في الدوري الإيطالي.

وقال موراتا لشبكة سكاي سبورتس: "الشيء المهم الآن هو النقاط الثلاث، عدنا إلى طريق الفوز وهذا ما يحتاجه يوفنتوس كل أسبوع".

وأضاف "كل من يعرف كرة القدم يدرك أن الفوز يجلب الثقة والحماس في غرفة الملابس، هذا مهم ونحن نعمل من أجل الفوز".

وغاب موراتا بسبب عدوى فيروسية تسمى الفيروس المضخم للخلايا وتدرب هذا الأسبوع، ونجح في تسجيل هدفه الأول منذ 73 يوما.

وعن ذلك قال موراتا: "فقدت الشعور بالقوة، ولأكون صريحا في الثلاثة أسابيع الماضية لم أشعر أنني بحالة جيدة على الإطلاق".

وشدد "لكن علي أن أضع نفسي تحت تصرف الفريق لأن لدينا عدد قليل جدا من الخيارات المتاحة في الوقت الحالي".

وتابع "هذا الموسم ليس سهلا، نلعب كل ثلاثة أيام وهناك لاعبون كبار يخرجون لفترة طويلة، هذه ليست أعذار ولكنها الحقيقة".

واختتم تصريحاته "نعمل من أجل الفوز، إذا لم نفز هذا الموسم فسنهنئ الفائزين، ولكن طالما هناك فرصة حسابية سنبذل قصارى جهدنا للنهاية".