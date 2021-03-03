بيرلو: أتمنى لو لدي المزيد من الخيارات على مقاعد البدلاء

يتمنى أندريا بيرلو أن يكون لديه المزيد من الخيارات على مقاعد البدلاء ليتمكن من تغيير الأمور بتبديلاته مثلما حدث أمام سبيزيا.

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل أمام سبيزيا ضمن مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو لشبكة سكاي سبورت: "البداية البطئية في المباراة كانت بسبب التعب الجسدي أكثر من كونها نفسية".

وأوضح "وذلك الأمر يمكن أن يحدث عندما يكون لديك العديد من المباريات بنفس اللاعبين".

ونجح فيديريكو برنارديسكي أن يغير من المباراة فور مشاركته بتقديم تمريرة حاسمة لألفارو موراتا ثم صناعة هدف فيديريكو كييزا قبل أن يختتم كريستيانو رونالدو التسجيل من هجمة مرتدة.

وأضاف بيرلو "بيرنارديسكي لديه ما يلزم ليكون ظهيرا ولديه قدرة تحمل جيدة ويمكنه إرسال الكرات العرضية، رغم أنه من الواضح أنه بحاجة إلى التحسين دفاعيا".

وشدد المدير الفني ليوفنتوس "لدينا فريق رائع، للأسف لم أتمكن من إجراء العديد من التغييرات كما أردت مؤخرا ويمكننا القيام بالمزيد من أجل تناوب الفريق وتجديد الأمور بالتغييرات".

وعانى موارتا من عدوى فيروسية تسببت في غيابه المباراة السابقة قبل أن يشارك أمس الثلاثاء ويسجل هدف الافتتاح.

وقال بيرلو: "موراتا هو اللاعب الذي أردناه بسبب صفاته، يمكنه الهجوم في المساحة وتسجيل الأهداف ومساندة الفريق، فقدناه مؤخرا لسوء الحظ ونتمنى أن يعود سريعا في كامل لياقته".

واختتم تصريحاته بالحديث عن فارق النقاط مع إنتر "الفجوة هي فقط النقاط التي تفرق بيننا، نعلم أنها ستكون مطاردة طويلة لكن نعتزم أن ننافس حتى النهاية".