مواعيد مباريات الأربعاء 3 مارس 2021.. برشلونة وأمل كأس الملك ودوري إنجليزي وإيطالي

تقام عدد من مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 أبرزها مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتستأنف مباريات الجولتين 29 من الدوري الإنجليزي و 25 من الدوري الإيطالي.

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إسبانيا:

يستضيف برشلونة فريق إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في العاشرة في لقاء الأمل الأخير.

وكان برشلونة قد خسر لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل ويحتاج للفوز بنفس النتيجة من أجل معادلتها أو أكثر من أجل تحقيق التأهل للنهائي.

وأخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت بداية الأسبوع الجاري في مسابقة الدوري ونجح وقتها برشلونة في الفوز بهدفين دون مقابل.

إنجلترا:

تستأنف مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي وتقام مباراتا بيرنلي أمام ليستر، وشيفلد يونايتد ضد أستون فيلا في توقيت واحد في الثامنة مساء.

بينما تختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس في العاشرة والربع مساء.

ويسعى مانشستر يونايتد في استمرار ملاحقته بمانشستر سيتي الذي ينفرد بصدارة الترتيب بفارق 15 نقطة حتى الآن.

إيطاليا:

وتختتم مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي مساء اليوم إذ يحل نابولي ضيفا على ساسولو في السابعة والنصف مساء.

وتقام ست مباريات في توقيت واحد في العاشر إلا ربع مساء كالآتي:

ميلان × أودينيزي

أتالانتا × كروتوني

بينيفينتو × فيرونا

كاليا × بولونيا

فيورنتينا × روما

جنوى × سامبدوريا