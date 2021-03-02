أمير توفيق: رمضان صبحي لم يقدر الأهلي.. ولم أقصد أن يكون ردي عليه رائجا

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إن رمضان صبحي لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي لم يقدر الأول.

وتحدث أمير توفيق عبر قناة الأهلي التليفزيونية اليوم الثلاثاء قائلا: "ربما نتحدث حول شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي قدموا تاريخا للأهلي".

وأكمل "حتى لو هناك مشاكل معهم ولا أعني مشكلة شخصية مع أمير توفيق، لكن مشكلة في طريقة الرحيل أو حزن الجمهور منهم لكن يجب أن أعترف في النهاية أنهم قدموا أشياء للنادي وتوجوا بالبطولات".

وأكمل "رمضان لا يفرق معي الحديث عنه ذهب لمكان آخر لم يقدر ما قدمناه له".

وواصل مدير التسويق في الأهلي حديثه "جملة ساعة وترد علي التي قلتها له أصبحت رائجة هو أمر لا يسعدني، أن تقدم كل شيء لشخص معين ليقدر قيمة المكان الذي هو فيه وفي النهاية يصبح ذلك الأمر هو رد فعل، فلا يفرق معي الحديث عنه".