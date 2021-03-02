أس: سان جيرمان ينافس ريال مدريد على ضم ألابا

دخل باريس سان جيرمان على خط المفاوضات مع ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ

وحسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي تحدث مع اللاعب النمساوي شخصيا لإقناعه بالانتقال لباريس.

وينتهي تعاقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري وأعلن اللاعب رسميا رحيله عن الفريق البافاري.

وكانت العديد من التقارير ذكرت في وقت سابق أن ريال مدريد هو الأقرب لضم ألابا عقب نهاية الموسم الجاري في ظل أن ضمه سيكون في صفقة انتقال حر.

في السياق ذاته فتعاقد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتم تجديده.

وذكرت بعض التقارير أن سان جيرمان يراقب موقف راموس مع ريال مدريد، لكن حال ضم فريق العاصمة الفرنسية لألابا فإن هذا يعني نهاية الاهتمام باللاعب الإسباني.