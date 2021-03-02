عمر جابر: بيراميدز استحق الفوز على المصري.. نسير بصورة قوية في الكونفدرالية

أعرب عمر جابر لاعب وسط بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من الدوري المصري.

ونجح بيراميدز في التغلب على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليتقاسم الفريقان المركز الرابع، والأفضلية للفريق البورسعيدي بفارق الأهداف.

وقال عمر جابر في تصريحات صحفية: "حققنا فوزا في وقت مهم للغاية خاصة بعد النتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة".

وشدد "الفريق بالكامل قدم مباراة قوية للغاية في جميع دقائق اللقاء واستحق بيراميدز نقاط مواجهة المصري".

وتابع "المصري فريق قوي والمواجهة معه لم تكن سهلة على الإطلاق في وجود مجموعة قوية من اللاعبين ومدرب متميز للغاية".

وكشف عمر جابر "فيروس كورونا أبعدني عن المباريات في الفترة الأخيرة وعودتي للتسجيل ستكون دعما لي للعودة بشكل أفضل".

وعن تذبذب مستوى الفريق أوضح "نسير بصورة قوية للغاية في الكونفدرالية ولكن على المستوى المحلي كان هناك بعض الاهتزاز في النتائج".

واختتم تصريحاته "نسعى بشدة للعودة للمنافسة، الدوري قوي وجميع الأندية تخسر نقاط ونحتاج فقط للاستمرارية وتحقيق انتصار تلو الآخر".