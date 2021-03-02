ليفربول يوضح لـ في الجول: هل رفض كلوب انضمام صلاح لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو

كشف مات ماكان مدير المركز الإعلامي لنادي ليفربول، عن موقف يورجن كلوب المدير الفني للفريق بشأن انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل.

وقال ماكان لـ FilGoal.com: "لم يحدث وأن رفض يورجن كلوب انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو"

وأوضح "هذا لأن كلوب وصلاح لم يتناقشا حول هذا الأمر حتى الآن".

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أن اتحاد الكرة سيتواصل مع ليفربول لضم محمد صلاح للقائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو.

وقال شوقي غريب لقناة "أون تايم سبورتس": "سنتواصل مع ليفربول بعد شهر مارس لضم صلاح للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد".

ويعني انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي، تفويته لفترة الإعداد مع الريدز.

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو بعد فوزه ببطولة إفريقيا دون 23 عاما.