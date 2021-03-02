أروابارينا: استحققنا الفوز على المصري.. سعيد بالأداء والنتيجة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

رودولف أروابارينا مدرب بيراميدز

قال رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز إن فريقه استحق الفوز على المصري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وانتصر بيراميدز على المصري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري.

وتحدث أروابارينا عقب المباراة قائلا: "استحققنا الفوز وكنا الأفضل في جميع فترات اللقاء".

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وواصل "المباراة لم تكن سهلة لكن كما قلت كنا الأفضل على مدار اللقاء وكل اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة في الفوز والتقدم في جدول الترتيب وتعويض ما حدث في الفترة الأخيرة".

وأردف المدرب الأرجنتيني "الموسم مايزال طويلا ونخوض العديد من المباريات في فترة مضغوطة إلى جانب المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا لذا نجهز جميع اللاعبين ونحاول التديور بينهم".

وأتم أروابارينا "سعيد بالأداء والنتيجة اليوم ضد المصري".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة.

ويتساوى بيراميدز مع المصري صاحب المركز الرابع وإنبي صاحب المركز السادس في عدد النقاط لكن فارق الأهداف فصل بينهم.

لكن تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز والمصري خاضا 14 مباراة فيما خاض إنبي 13 لقاء فقط.

بيراميدز المصري في الدوري أروابارينا
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