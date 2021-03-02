هاني سعيد: لم نفكر في تولي ميدو قيادة بيراميدز الفنية.. نسعى للتطور والمنافسة على جميع البطولات

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

أعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه أمام المصري في الدوري، وشدد على عدم التفكير في قيادة ميدو الإدارة الفنية حتى الآن.

وتغلب بيراميدز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وقال هاني سعيد: "حققنا فوزا هاما للغاية خاصة بعد النتائج الأخيرة".

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وتابع "كان اللقاء صعبا أمام المصري لأنه فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف هاني سعيد "النتائج لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والنادي يسعى للتطور والتقدم للاستمرار في المنافسة على جميع البطولات".

وعن وجود أحمد حسام ميدو أوضح "يتواجد كمستشار فني ووجوده مهم خاصة أنه تاريخ قوي ولاعب سابق كبير وجوده إضافة للنادي الذي يطمح لتحقيق كل البطولات".

وشدد عبر قناة أون تايم سبورتس"لم نفكر في تدريب ميدو للفريق ولكن لا يمكن توقع أي شيء في كرة القدم، لكن لا يوجد أي حديث في هذا الأمر".

وواصل "إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر ووجوده إضافة لأي مكان، تعاملت معه وتدربت تحت قيادته وهو مدرب محترم أخلاقيا وفنيا".

واختتم تصريحاته "لدينا جهاز فني مستقر، النتائج ليست الأفضل ولكن هذا ليس معناه أننا نفكر في إجراء تغيير، تركيزنا فقط على نتائج إيجابية".

بيراميدز الدوري المصري
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