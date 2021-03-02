أبناء المصري يفكون عقدة بيراميدز أمامه.. واشتعال صراع المربع الذهبي

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

نجح محمود وادي في فك عقدة بيراميدز أمام المصري في الدوري بعدما تغلب الضيوف على الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من المسابقة.

وسجلت أهداف اللقاء في الشوط الثاني وافتتحها عمر جابر في الدقيقة 61 قبل أن يعادل عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ويخطف وادي نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 83.

وأشعل بيراميدز صراع المنافسة على المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس ويتفوق عليه المصري بفارق الأهداف في المركز الرابع.

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جاء الشوط الأول هادئا من الجانبين ودون خطورة حقيقية على المرميين.

ولم يشهد الشوط الأول أي تسديدة على المرمى وشهد سيطرة بيراميدز على الكرة.

وكانت الدقيقة 13 شهدت أبرز كرة في الشوط الأول عندما حول عمرو موسى ركلة ركنية برأسية رائعة لكن ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني لم تختلف أول ربع ساعة عن الشوط الأول في سيطرة من بيراميدز دون تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 61 افتتح عمر جابر التسجيل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء داخل الشباك على يمين أحمد مسعود.

وبعد أقل من 4 دقائق حصل المصري على ركلة جزاء نتيجة اصطدام الكرة بيد أحمد فتحي.

ونجح عمر كمال عبد الواحد في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 67 على يسار شريف إكرامي.

سيطر بيراميدز على الكرة من أجل فك عقدة المصري في الدوري، قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 78 نتيجة اصطدام قوي بين أحمد شديد قناوي وإسلام صلاح.

ونجح أبناء المصري السابقين في فك عقدة الفريق أمام بيراميدز، عندما استقبل محمود وادي عرضية محمد حمدي وحولها رأسية داخل شباك أحمد مسعود في الدقيقة 83.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام إنبي يوم 13 مارس ضمن مباراة الجولة 16 من الدوري.

أما بيراميدز فيلاقي أسوان في مباراته المقبلة والمقرر لها السبت المقبل.

الدوري المصري بيراميدز
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