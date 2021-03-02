الإسماعيلي لـ في الجول: استفدنا من معسكر السخنة.. ونقبل سياسة الدور في حالة واحدة

أعرب أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي عن سعادته بمعسكر الفريق المغلق في العين السخنة.

وقال الدهراوي: "المعسكر ساهم في زيادة الوحدات التدريبية واستطاع اللاعبين التعرف أكثر على فكر المدير الفني البوسني دراجان يوفيتش".

وتابع "استفدنا من المعسكر بالاقتراب من حراس المرمى بجانب التركيز الفني وهو أمر لم يكن متاح بسبب تتابع المباريات في الفترة الماضية".

وأوضح مدرب حراس مرمى الإسماعيلي "تعرفت على ما ينقص كل حارس وأتمنى لو كانت تزداد فترة المعسكر لولا وضع اتحاد كرة القدم مواجهة أمام دجلة قبل لقاء الأهلي".

وعن سياسة الدور شدد "نقبل بها في حراسة المرمى لو لم يكن هناك تتابع للمباريات وتوافر أوقات للراحة".

واختتم تصريحاته "أتمنى أن تظهر أثار المعسكر على أداء اللاعبين في المباريات المقبلة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط من 13 مباراة.

ويلعب الدراويش مباراته المقبلة أمام وادي دجلة يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري.