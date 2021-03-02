مدرب المقاصة: نقطة بطعم الهزيمة ضد المقاولون.. عانينا من الاستعجال

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الاتحاد السكندري

أعرب حمد إبراهيم المدرب العام لمصر للمقاصة عن حزنه من التعادل مع المقاولون العرب.

وتعادل المقاولون سلبيا بدون أهداف مع المقاصة في ملعب الجبل الأخضر اليوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري.

وتحدث حمد إبراهيم لقناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كنا نريد الفوز خسرنا نقطتين".

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وواصل "المقاولون يعتمد على الكرات الطويلة ونحن طلبنا من اللاعبين الهدوء والصبر على الكرة لشن الهجمات التي تتيح لنا تسجيل الأهداف ولكنهم كانوا يلعبون باستعجال".

وعن الغيابات قال: "أي غياب يؤثر على الفريق لكننا لا نشغل بالنا لأننا نريد أن يعمل كل اللاعبين وأن من يشارك يكون مثل زميله الغائب عن اللقاء".

وأتم حمد إبراهيم حديثه "نقطة بطعم الهزيمة فقد كنا نريد الفوز".

بتلك النتيجة وصل رصيد مصر للمقاصة لـ24 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بعدما خاض كل مبارياته الـ15.

مصر للمقاصة في الدوري المقاولون العرب
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