كرة سلة - الاتحاد الدولي يحدد موعد مباراة مصر ضد أوغندا المؤجلة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 19:59

كتب : FilGoal

كرة سلة - مصر أمام المغرب

حدد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" موقف مباريات منتخب أوغندا من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

وضمن منتخب مصرتأهله إلى بطولة إفريقياالمقرر لها في رواندا في أغسطس المقبل، بعد الفوز ضد كاب فيردي والمغرب دون الحاجة لنتيجة مواجهة أوغندا.

واستقر الاتحاد الدولي لكرة السلة على إقامة مباريات منتخب أوغندا المؤجلة في الفترة من 15 يونيو إلى 15يوليو.

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ويلعب منتخب أوغندا مبارياته المؤجلة أمام مصر والمغرب وكاب فيردي.

ولم يشارك منتخب أوغندا في التصفيات بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تحديد الملعب الذي سيستضيف مباريات أوغندا المتبقية في وقت لاحق.

كرة سلة منتخب مصر تصفيات إفريقيا
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