4 رسائل من أشرف قاسم للاعبي الزمالك ووعد

عقد أشرف قاسم المشرف على الكرة في الزمالك اجتماعا اليوم الثلاثاء مع لاعبي الفريق الأبيض وجه خلاله أربع رسائل.

وطلب قاسم من اللاعبين بالتركيز في مواجهة الترجي المقرر خوضها السبت المقبل في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لتحقيق نتيجة إيجابية.

كما طلب منهم ضرورة محاسبة أنفسهم على ضياع النقاط في الفترة الأخيرة كما طالبهم بالتكاتكف وعدم الحديث عن أي أمور أخرى سوى العودة لمستوى الفريق واستعادة الانتصارات.

وطلب أشرف قاسم من اللاعبين عدم الاعتراض على الأمور الفنية وضرورة تقديم المصلحة العامة للفريق على المصلحة الشخصية.

وفي الوقت ذاته طلب المشرف على الكرة في الزمالك من اللاعبين الاعتذار لجماهير النادي بالعودة لطريق الانتصارات.

ووعد اللاعبون أشرف قاسم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة واستعادة الانتصارات.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة أمس الإثنين سلبيا بدون أهداف في الجولة 14 من الدوري.