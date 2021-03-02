لم يفك أحد الاشتباك.. المقاصة والمقاولون يتعادلان لتستمر سيطرة إيهاب جلال

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 19:01

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

لم يستطع أحد فك الاشتباك وهز الشباك لتنتهي مباراة مصر للمقاصة والمقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستضاف مصر للمقاصة منافسه المقاولون اليوم الثلاثاء في ملعب الجبل الأخضر في الجولة 15 من الدوري المصري.

ولم تشهد المباراة وجود الكثير من الفرص الخطيرة.

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بينما حدثت لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة 27 عندما تم احتساب ركلة جزاء للمقاصة بعدما تدخل فاروقا على مفتاح طقطق.

لكن الحكم طارق مجدي شاهد اللقطة في الفيديو وألغى قراره.

وسدد شيميلس بيكلي كرة قوية كادت تعلن عن هدف للمقاصة لكن عارضة مرمى المقاولون تصدت للتسديدة.

ولم يستطع المقاولون الفوز على مصر للمقاصة في الدوري منذ عام 2018 حينما تغلب عليه بهدفين دون رد.

ومنذ ذلك الوقت التقى الفريقان ست مرات بما فيهم لقاء اليوم تعادلا مرتين، وفاز المقاصة في أربع مباريات.

فيما استمرت عقدة إيهاب جلال مدرب المقاصة لنظيره في المقاولون عماد النحاس.

فلم يفز النحاس على جلال سوى مرتين فقط كان الأخير في كلا المرتين مدربا للمصري.

لكن حينما يقود إيهاب جلال المقاصة أو إنبي فهو لا يهزم أمام عماد النحاس.

والتقى المدربان إجمالا 10 مرات فاز عماد النحاس مرتين وتعادل مع إيهاب جلال في مثلهما، وخسر في ست مباريات.

بتلك النتيجة وصل رصيد مصر للمقاصة لـ24 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بعدما خاض كل مبارياته الـ15.

أما المقاولون فوصل رصيده لـ15 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعدما خاض كل مبارياته كذلك.

مصر للمقاصة المقاولون العرب في الدوري
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