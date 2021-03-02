إبراهيموفيتش: لوكاكو مرحب به في سانريمو.. ما يحدث في الملعب يبقى هناك

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عن عدم وجود مشكلة مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وكان الثنائي قد اشتبك خلال دربي ميلانو في كأس إيطاليا، لكن إبراهيموفيتش شدد على أنه لا توجد أزمة بينهما.

ويشارك إبراهيموفيتش في مهرجان سانريمو الموسيقي هذا الأسبوع ويستضيفه أماديوس أحد مشجعي إنتر.

وقال إبراهيموفيتش عن إمكانية دعوة أماديوس لـ لوكاكو كونه مشجع لإنتر: "ليس لدي مشكلة في ذلك".

وأوضح في تصريحات بمؤتمر صحفي "لا مشكلة بيني وبين روميلو لوكاكو".

وتابع "ما يحدث داخل الملعب يبقى على أرض الملعب، لا توجد مشكلة".

ومن المقرر أن يشارك إبراهيموفيتش في المهرجان الموسيقي ويغني مع سينيزا ميهايلوفيتش المدير الفني لفريق بولونيا.

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته "أتمنى ألا يتمكن ميهايلوفيتش من الغناء لنكون على نفس المستوى".