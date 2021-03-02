أحمد سامي: دور المدرب ينتهي عند حد معين ويتبقى قرار اللاعب

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أحمد سامي

أبدى أحمد سامي المدير الفني لسموحة رضاه عن التعادل مع الجونة على الرغم من تأكيده على رغبته على ضرورة تحسن النتائج وتحقيق الفوز أكثر في مباريات الفريق.

وقال أحمد سامي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق اليوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري: "نعاني من غيابات كثيرة لكن كل من شارك قدم إضافة كبيرة وعرفة السيد لعب جيدا خاصة بعد شفائه من كورونا".

وأردف "هذه المباراة تشبه مباراة المصري خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الأول وكنا نستطيع إنهاء اللقاء مبكرا لصالحنا".

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وأكمل "لكننا لم نستغل الأمر واستقبلنا أهدافا من ركلات جزاء، لا أقول إنها ركلات صحيح أم لا لكننا نستقبل من ركلات الجزاء بشكل عام".

وعن عدم الفوز قال: "نحن أكثر فريق نصل للمرمى ولكن يتبقى قرار اللاعب، نعم يتدرب اللاعب على إنهاء الفرص ولكن في النهاية دور المدرب ينتهي عند حد معين ويظهر دور اللاعب في القرار الأخير".

وأتم أحمد سامي حديثه "نعم لا نُهزم ولكن طموحنا أكبر من ذلك، نحن تعادلنا 10 مرات ومن بينهم 6 أو 7 مباريات كنا نستحق أن نفوز فيهم".

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

أحمد سامي سموحة في الدوري
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