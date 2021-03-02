مصطفى فتحي: أحمد سامي يعطيني حرية كبيرة مع سموحة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 18:05

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

أرجع مصطفى فتحي لاعب سموحة المعار إليه من الزمالك سبب تألقه مع الفريق السكندري إلى الحرية التي يعطيها له مدربه أحمد سامي.

مصطفى فتحي

النادي : سموحة

سموحة

وسجل مصطفى فتحي خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا في سبع مباريات خاضها مع سموحة منذ انتقاله إليه في شهر يناير الماضي.

وقال مصطفى فتحي لقناة "أون تايم سبورتس" عقب التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق اليوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري: "لا أشغل بالي بمن يسجل الأهداف الأهم حصد النقاط الثلاثة".

وواصل "أحمد سامي أعطاني حرية كبيرة في الملعب ويحترم كل اللاعبين".

وأردف "سموحة خطوة جيدة لي وأتمنى تحسن النتائج أكثر في الفترة المقبلة".

وعن هل تواصل معه الجهاز الفني لمنتخب مصر لضمه لمعسكر شهر مارس أجاب "لا لم يحدث".

وأتم مصطفى فتحي حديثه "لكنني أعمل بقوة حتى لو لن أتواجد المعسكر المقبل سأعمل على الانضمام للمعسكر الذي يليه".

سموحة في الدوري مصطفى فتحي
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