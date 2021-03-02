تشكيل بيراميدز - أحمد فتحي ورمضان صبحي أساسيان أمام المصري

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 18:04

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز - راسينج كلوب (عبر حسابات بيراميدز)

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز تشكيل الفريق بقيادة أحمد فتحي ورمضان صبحي في مواجهة المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما بيراميدز في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة لكل منهما.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: أحمد توفيق - عمر جابر - إسلام عيسى - إريك تراوري - رمضان صبحي

الهجوم: دييجو رولان.

بيراميدز رمضان صبحي أحمد فتحي الدوري المصري
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