4 أهداف من معاري الزمالك تُرسخ عقدة الـ7 سنوات لـ الجونة ضد سموحة

نجح فريق سموحة في خطف نقطة التعادل أمام مضيفه الجونة في الوقت القاتل بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

سجل هدفي سموحة مصطفى فتحي فيما سجل هدفي الجونة عمر السعيد في مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء.

هذا التعادل رفع رصيد الجونة إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما أصبح رصيد سموحة 19 نقطة في المركز التاسع.

بداية قوية

لم يدخر الفريقان جهدا منذ بداية اللقاء، وشهدت الدقيقة الرابعة أول تهديد من سموحة بعد تسديدة من مصطفى فتحي تصدى لها أحمد عادل حارس الجونة لتصل الكرة أمام ديريك نيسيبامبي الذي حاول متابعتها إلى المرمى لولا تدخل الدفاع.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الأول في اللقاء ولفريقه في الدقيقة 11 بعد تسديدة بقدمه اليمنى من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي.

وكاد عمر السعيد ان يتعادل للجونة في الدقيقة 14 بعد ركنية نفذها جوزيف نجويم ورأسية قوية من السعيد مرت أعلى العارضة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجونة في الدقيقة 29 بعد تدخل على عمرو عبد الفتاح "عموري"، وراجعها عبر تقنية حكم الفيديو ليقرر الحكم استمرار قراره في الدقيقة 32.

وسجل عمر السعيد هدف التعادل في الدقيقة 33 من نقطة الجزاء.

وكاد أطهر الطاهر أن يسجل الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها لولا تألق أحمد عادل عبد المنعم.

شوط ثاني من نار

مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 احتسب الحكم ركلة جزاء للجونة بعد تسديدة من محمود الشبراوي لمست يد اللاعب محمد محسن ليلة، ليقرر الحكم احتساب ركلة الجزاء.

وسجل عمر السعيد الهدف الثاني لفريقه من نقطة الجزاء في الدقيقة 53.

استمر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين، حتى الدقيقة 78 حينما أرسل أطهر الطاهر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن أحمد عادل تصدى لها.

وكاد جوزيف نجويم أن يسجل الهدف الثالث للجونة بجُملة رائعة للغاية، بعد تبادل للكرة بينه وبين زميله الذي أرسل له تمريرة بينية ضربت دفاعات سموحة لتصل إلى نجويم داخل منطقة الجزاء منفردا لكن الهاني سليمان تصدى ببراعة للكرة.

وبعد تنفيذ ركنية لسموحة في الدقيقة 86 عاد الحكم في الدقيقة 88 لمراجعة تقنية الفيديو، ليقرر بعدها احتساب ركلة جزاء.

وسجل مصطفى فتحي هدف التعادل من نقطة الجزاء في الدقيقة 91.

الجونة لا يعرف طعم الانتصارات أمام سموحة منذ 7 سنوات

ويعد هذا هو التعادل السابع في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري المصري، كما أن الجونة لم يفز أمام سموحة منذ موسم 2013-2014 إذ فاز بنتيجة 3-0، ومنذ ذلك الحين تعادل الفريقان 4 مرات على التوالي وفاز سموحة مرتين بجانب التعادل اليوم ليصبحوا 5 تعادلات.

كما أن هذا هو التعادل العاشر لسموحة خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري بعدما خاض 14 مباراة، ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

الجونة لم يفز في أي مباراة بالدوري حتى الآن منذ انتصاره أمام وادي دجلة بنتيجة 2-0 في الجولة التاسعة، منذ ذلك الحين خسر 3 مرات وتعادل 3 مرات.

أرقام خاصة لعمر السعيد ومصطفى فتحي

عمر السعيد لاعب الزمالك المعار لنادي الجونة شارك حتى الآن مع الفريق في الدوري في 4 مباريات سجل خلالها 5 أهداف.

أما مصطفى فتحي زميله السابق في الزمالك والمعار لنادي سموحة، لعب بقميص النادي السكندري في 7 مباريات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا.