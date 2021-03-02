مباشر في الدوري – مصر المقاصة (0) - (0) المقاولون.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر المقاصة والمقاولون العرب التي تقام في الجولة 15 من الدوري بملعب الأول.

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ق49: تبديل اضطراري ثاني للمقاصة بخروج مودي للإصابة ومشاركة رضا العزب.

انطلاق الشوط الثاني.

ق45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق24: ركلة جزاء للمقاصة بداعي تدخل من فاروقا على مفتاح طقطق لكن طارق مجدي حكم اللقاء يعيد مشاهدة اللقطة عبر الفيديو ويلغي قراره.

ق14: خروج باولن فوافي للإصابة في تبديل اضطراري للمقاصة ومشاركة مفتاح طقطق بدلا منه.

انطلاق المباراة.

تأخر انطلاق المباراة لوجود مشكلة في شبكة إحدى المرمايين.

مصر المقاصة في الدوري المقاولون العرب
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