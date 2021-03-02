رغم فارق الـ10 نقاط.. بيرلو: نؤمن بقدرتنا على التتويج بلقب الدوري

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 16:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - روما - الدوري الإيطالي

يؤمن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس بقدرة فريقه على اقتناص لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم رغم اتساع الفارق بينه والمتصدر إنتر.

يوفنتوس يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر و5 نقاط عن ميلان الوصيف.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لاعبو الفريق يؤمنون بقدراتهم على تحقيق اللقب ويتدربون بشل جيد، أهدافنا لم تتغير".

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وأضاف "لدينا الرغبة في الفوز باللقب، ولدينا الروح اللازمة، معنويات الفريق جيدة".

وشدد بيرلو "الطريق مازال طويلا وهناك العديد من المباريات التي يجب علينا لعبها".

بعد التعادل المخيب للآمال أمام هيلاس فيرونا في المباراة الماضية يسعى البيانكونيري لإسقاط سبيزيا مساء الثلاثاء.

وأوضح "أثبت فريق سبيزيا قدرته على مواجهة التحديات في الدوري الإيطالي الممتاز، إنهم يقدمون موسما جيدا. وحققوا نتائج جيدة، كما أنهم حققوا الفوز على فرق كبيرة مثل ميلان".

وأكمل بيرلو "المواجهة ستكون صعبة على الطرفين، علينا أن نعوض ماحدث في مباراة السبت أمام فيرونا، كما أنه يتوجب علينا مواصلة القتال من أجل لقب الدوري".

وواصل "سنضطر لأن نلعب بقوة وأن نفرض أسلوب لعبنا من الدقيقة الأولى، في مباراة فيرونا اهتزت شباكنا في وقت لم يكن هناك أي خطر من الفريق المنافس".

وأتم بطل كأس العالم 2006 "قمنا بتحليل الأخطاء التي وقعنا فيها أمام فيرونا وسنعمل على تفاديها ضد سبيزيا".

يوفنتوس أندريا بيرلو إنتر ميلان
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