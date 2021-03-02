مؤتمر كومان: تخطي إشبيلية؟ ليس مستحيلا.. وإذا لم أر مستقبلا مهما سيكون هناك مشاكل

تحدث رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن مستقبله في النادي، وكذلك أزمة القبض على رئيس النادي السابق، وصعوبة لقاء إشبيلية في الكأس.

ويستعد برشلونة للقاء إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما خسر ذهابا بنتيجة 2-0.

وقال الهولندي عن المباراة في المؤتمر الصحفي: "عقب مباراة الدوري في اليوم التالي كنا واثقين بقدراتنا في الفوز، لكننا متأخرين بنتيجة 2-0، علينا أن نقدم أداءً أفضل من يوم السبت الماضي، الأمر صعب لكن ليس مستحيلا".

وعن أزمة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق والقبض عليه أضاف: "هذا ليس مشهدا جيدا للنادي، علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث، لم أكن هنا حينها، ولا أعلم ماذا حدث، لا يمكننا فعل أي شيء، علينا التركيز في كرة القدم".

ورد على هل يكرر الاعتماد على 3-5-2: "الشيء الأهم هو العقلية، أن نتحد ونضغط وإذ واصلنا على ذلك النهج، ستكون هناك احتمالات".

وأبدى تعجبه من عودة بيدري رغم إصابته أمام إشبيلية وخروجه محمولا: "هناك بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها".

وتابع "في الظهر أمس، تفاجأت لقد تدرب منفردا واليوم لا توجد مشاكل".

وأكمل "سنرى في تدريبات الغد، لكن اعتقد أنه سيتواجد في القائمة".

وتطرق الهولندي للحديث عن مستقبله وإمكانية أن يعوضه تشابي هيرنانديز في منصب المدير الفني: "لم أتحدث مع أي شخص، علينا انتظار من سيأتي كرئيس النادي ونلتقي الطاقم الفني له، إذا لم أر مستقبلا مهما بالنسبة لي سيكون هناك مشاكل لأن هناك عام آخر في عقدي".

وواصل "لا نعرف ماذا يحدث في المستقبل، عندما تواصلت مع برشلونة كنت مقتنعا بالقبول وأعلم أنه وقت صعب، مع الصعوبات أجرينا تغييرات على القائمة ومنحنا الفرصة للشباب، الحياة تسير لأعلى ولأسفل ونواجه ونحل المشكلات".

وأتم "كل الأندية تمر بأوقات صعبة، والكثير حدث لنا الموسم الحالي، نحن نقاتل للفوز، في النهاية ما تعتمد عليه في الملعب هو المباريات وكونك محموعة، هذا أفض مكان لي سأقدم أفضل ما لدي في برشلونة حتى اليوم الأخير، كم سأبقى هنا؟ هذا لا يؤثر عليّ، فوز برشلونة هو الأفضل دائما".