مباشر في الدوري - الجونة (2) - (1) سموحة.. جووول عمر السعيد يسجل مجددا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الجونة وسموحة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز في الثالثة عصرا.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.53 جووول الثاااني عمر السعيد من نقطة الجزاء

د.53 ركلة جزاااء جديدة للجونة بعد تسديدة من محمود الشبراوي لتلمس الكرة يد محمد محسن ليلة ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء.

نهاية الشوط الأول

د.41 خطيييرة، أطهر الطاهر ينفذ ركلة ثابتة من على حافة منطقة الجزاء وأحمد عادل عبد المنعم يتصدى ببراعة وينقذ الجونة من الهدف الثاني.

د.33 جوووول التعادل عمر السعيد من نقطة الجزاء.

د.32 تقنية حكم الفيديو تطالب الحكم بمراجعة اللقطة، ثم يراجعها ويقرر استمرار احتسابها.

د.29 ضربة جزاااء للجونة.

د.14 خطيييرة، ركنية من جوزيف نجويم ورأسية قوية من عمر السعيد تمر من أعلى العارضة.

د.11 جوووول مصطفى فتحي يسجل هدفا رائعا من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة جميلة من عبد الكبير الوادي

د.04 خطييرة، تسديدة من مصطفى فتحي والحارس يتصدى لتصل الكرة أمام ديريك نيسيبامبي الذي يحاول المتابعة لكن الدفاع يحولها لركنية.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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