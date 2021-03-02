انتهت في الدوري - الجونة (2) - (2) سموحة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 14:50

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - سموحة - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الجونة وسموحة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز في الثالثة عصرا.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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د.91 جووول التعادل في الوقت القاتل.. مصطفى فتحي من نقطة الجزاء.

د.88 الحكم يتجه إلى تقنية حكم الفيديو لمراجعة لقطة بعد ركنية ليقرر بعدها احتساب ركلة جزاء.

د.83 خطيييرة، تبادل للكرة 1-2 بين جوزيف نجويم وناصر ناصر، الذي يمرر بينية تضرب دفاعات سموحة لتصل إلى نجويم الذي انطلق وانفرد لكن الهاني سليمان تصدى ببراعة للكرة.

د.78 تسديدة قوية وخطيرة من أطهر الطاهر من داخل منطقة الجزاء لكن أحمد عادل عبد المنعم بالمرصاد ويتصدى للكرة.

د.53 جووول الثاااني عمر السعيد من نقطة الجزاء

د.53 ركلة جزاااء جديدة للجونة بعد تسديدة من محمود الشبراوي لتلمس الكرة يد محمد محسن ليلة ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء.

نهاية الشوط الأول

د.41 خطيييرة، أطهر الطاهر ينفذ ركلة ثابتة من على حافة منطقة الجزاء وأحمد عادل عبد المنعم يتصدى ببراعة وينقذ الجونة من الهدف الثاني.

د.33 جوووول التعادل عمر السعيد من نقطة الجزاء.

د.32 تقنية حكم الفيديو تطالب الحكم بمراجعة اللقطة، ثم يراجعها ويقرر استمرار احتسابها.

د.29 ضربة جزاااء للجونة.

د.14 خطيييرة، ركنية من جوزيف نجويم ورأسية قوية من عمر السعيد تمر من أعلى العارضة.

د.11 جوووول مصطفى فتحي يسجل هدفا رائعا من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة جميلة من عبد الكبير الوادي

د.04 خطييرة، تسديدة من مصطفى فتحي والحارس يتصدى لتصل الكرة أمام ديريك نيسيبامبي الذي يحاول المتابعة لكن الدفاع يحولها لركنية.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري
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