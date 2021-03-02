شكوك حول لحاق بنزيمة بدربي مدريد

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

بنزيمة - زيدان - ريال مدريد - فالنسيا

رفض زيدان الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التأكيد على استبعاد أو مشاركة مهاجمه كريم بنزيمة في لقاء أتليتكو مدريد المرتقب الأسبوع المقبل.

بنزيمة يغيب عن صفوف ريال مدريد منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة عضلية.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمر المهم هو أن يشارك بنزيمة معنا في التدريبات".

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وأضاف "سنرى لاحقاً إمكانية مشاركته أمام أتليتكو مدريد لأنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن".

وأكمل "سنقيّم حالته يوم الثلاثاء. إنه بحالة جيدة ويتعافى بشكل جيد".

وشدد المدرب الفرنسي "سنرى كريم بنزيمة قريبا".

وأشاد زيدان بلاعبه فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف الفريق الوحيد أمام ريال سوسيداد يوم الإثنين.

وأوضح "أنا سعيد بهدفه في شباك ريال سوسيداد، إنه يعمل بجد وهذا ما سنفعله نحن".

وتعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 25 للدوري الإسباني.

تقدم كريستيان بورتو لريال سوسيداد في الدقيقة 7، وتعادل البديل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 89.

التعادل جعل ريال مدريد يصل للنقطة 53 ليتساوى في عدد النقاط مع برشلونة لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ويبتعد ريال مدريد بـ5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

لكن الفارق قد يتقلص أو يزيد وفقا لنتيجة المباراة المقبلة، حيث سيلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

أما سوسيداد فرفع رصيده للنقطة 42 ليحتل المركز الخامس.

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