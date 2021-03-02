يوفنتوس يعلن إصابة أحد أفراد الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس إصابة أحد أفراد الفريق بفيروس كورونا وأوضح أن المصاب ليس لاعبا.

وأفاد البيانكونيري في بيان عبر موقعه: "يُعلن نادي يوفنتوس أنه خلال الفحوصات التي تُجرى وفقًا للبروتوكولات المعمول بها تم اكتشاف إصابة أحد أفراد الفريق بفيروس كورونا وتم وضعه في العزل".

وشدد البيان "الشخص المصاب بفيروس كورونا ليس لاعبا".

وأضاف البيان "سيظل النادي على اتصال بالسلطات الصحية المسؤولة وذلك من أجل تحديد التطبيق الفعال للبروتوكولات التي تسمح بخوض التدريبات والأنشطة الجماعية للفريق".

وأتم بيان السيدة العجوز "سيتبع فريق دون 23 عاما البروتوكول نفسه المتبع من قبل الفريق الأول".

يوفنتوس يستعد لملاقاة فريق سبيزيا في الدوري الإيطالي مساء الثلاثاء.

ويسعى رجال أندريا بيرلو لعبور كبوة التعادل المخيب للآمال في الجولة الآخيرة ضد هيلاس فيرونا.

فالفريق يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر و6 نقاط عن ميلان الوصيف.