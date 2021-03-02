موندو ديبورتيفو: بيدري يشارك في تدريبات برشلونة الجماعية... وشكوك حول مشاركة بيانتش ضد إشبيلية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 13:07

كتب : FilGoal

بيدري

شارك بيدري لاعب برشلونة في تدريبات فريقه يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة إشبيلية في كأس الملك، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن بيدري الذي عانى من إصابة عضلية ضد إشبيلية شارك في المران الجماعي بل وقد ينضم إلى قائمة الفريق ضد إشبيلية في كأس الملك.

وغاب رونالد أراوخو مدافع الفريق عن التدريبات بعد إصابته ضد إشبيلية في الدوري أيضا، مع وجود شكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة الفريقين في كأس ملك إسبانيا.

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ويستمر الثلاثي أنسو فاتي وسيرجي روبيرتو وفيليبي كوتينيو في التدريبات التأهيلية للعودة من الإصابة.

وغاب ميراليم بيانتش عن تدريبات برشلونة بسبب شعوره بانزعاج في كاحله ما تسبب أيضا في شكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة إشبيلية في كأس الملك.

واستدعى رونالد كومان مدرب برشلونة كل من إيلاس موريبا وكونراد دي لا فوينتي للفريق الأول بجانب تواجد كل من أوسكار مينجيزا وإيناكي بينيا في التدريبات.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الأندلسي بنتيجة 2-0.

في إسبانيا كأس ملك إسبانيا
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