سيناريو أزمة نابولي ويوفنتوس يتكرر.. السلطات الصحية ترفض سفر تورينو لمواجهة لاتسيو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 12:54

كتب : FilGoal

تورينو - الدوري الإيطالي

رفضت سلطات الصحة المحلية سفر فريق تورينو إلى العاصمة الإيطالية روما لمواجهة لاتسيو لخوض لقاء الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي، في سيناريو مشابه لما حدث مع نابولي قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة الثالثة من الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية فأن السلطات الصحية رفضت سفر الفريق إلى العاصمة الإيطالية لخوض المباراة، لذلك فأن المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، لن تُقام.

وأضاف التقرير أن لاعبو لاتسيو سيتواجدون في ملعب الأولمبيكو اليوم ومن ثم سيبدأوان الاستعداد لمواجهة يوفنتوس الأسبوع المقبل.

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وكانت مواجهة تورينو وساسولو قد تأجلت في وقت سابق إلى السابع عشر من مارس بسبب إصابة 8 لاعبين في صفوف التورو بفيروس كورونا.

ورفضت السلطات المحلية خروج لاعبي تورينو من الحجر الصحي المفروض عليهم والذي ينتهي مساء اليوم.

ولا يحق لتورينو الطلب بتأجيل المباراة إذ أن عدد الحالات المصابة وفقا للبروتوكول أقل من 10 لاعبين.

ووفقا لـ "توتو ميركاتو ويب" فأن المواجهة قد تتأجل وتقام في السابع من أبريل المقبل إذ ودع لاتسيو دوري أبطال أوروبا.

وكان لاتسيو قد خسر على أرضه ذهابا بنتيجة 4-1 أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وكانت مواجهة نابولي ويوفنتوس في الدور الأول قد شهدت موقفا مشابها بعدما رفضت السلطات المحلية في نابولي سفر الفريق لتورينو لمواجهة يوفنتوس.

الاتحاد الإيطالي أعلن فوز يوفنتوس، إلا أن نابولي فاز في الاستئناف وسيخوض الفريقان اللقاء في موعد لم يُحدد بعد.

الدوري الإيطالي تورينو لاتسيو نابولي يوفنتوس
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