زيدان: خسرنا نقطتين لكنني سعيد بأداء ريال مدريد

عبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بأداء لاعبيه في مباراة ريال سوسيداد رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

تعادل ريال مدريد مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 25 للدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد استحققنا المزيد، ولاسيما بالنظر إلى الفرص التي خلقناها".

وأضاف "لم ننجح في التسجيل، خاصة في الشوط الأول، على الرغم من أن ذلك كان من شأنه تغيير مجرى المباراة. حصلوا هم على فرصة واحدة وسجلوا منها، هكذا هي كرة القدم".

وأردف المدرب الفرنسي "انتصرنا من قبل في بعض المباريات التي لم نكن نستحق الفوز فيها".

وتابع "لقد قدمنا مباراة جيدة ضد سوسيداد، أنا مستاء بسبب التعادل لأن اللاعبين قدموا جهودا كبيرة، ولكن علينا أن نكون سعداء بما قدمناه".

وأوضح زيدان "لقد خسرنا نقطتين لأننا كنا نلعب على ملعبنا، لكنني سعيد بأداء الفريق، علينا المضي قدما".

تقدم كريستيان بورتو لريال سوسيداد في الدقيقة 7، وتعادل البديل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 89.

وشدد زيدان "أعتقد أننا بحالة جيدة، حققنا 5 انتصارات وتعادل وعلينا التفكير في أن هناك المزيد".

وأتم "كل الفرق تخسر نقاطا على مدار الموسم. نعلم أنه يجب علينا الفوز بالنقاط. أؤكد من جديد على ان مشوار المسابقة ما زال طويلاً".

التعادل جعل ريال مدريد يصل للنقطة 53 ليتساوى في عدد النقاط مع برشلونة لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ويبتعد ريال مدريد بـ5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة وله مباراة مؤجلة.

لكن الفارق قد يتقلص أو يزيد وفقا لنتيجة المباراة المقبلة، حيث سيلعب ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأحد.