بعد إعلان خطئه.. نابولي يُحمل أورساتو خسارة الدوري الإيطالي 2018

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 12:33

كتب : FilGoal

ميراليم بيانيتش - رافينيا - يوفنتوس - إنتر- الدوري الإيطالي

فتح نادي نابولي الإيطالي النار على دانييلي أورساتو الحكم الإيطالي عقب تصريحاته المثيرة بشأن صراع اللقب في موسم 2018-2019.

نابولي خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح يوفنتوس قبل جولتين على النهاية، عندما حقق 91 نقطة كأفضل عدد من النقاط حققه وصيف في تاريخ الكرة الإيطالية.

نابولي وفقا لصحيفة "لا كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأنهم يرون عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه بيانيتش كان سببا في خسارة لقب الدوري.

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ماذا حدث؟

العديد طالب بطرد البوسني ميرالم بيانيتش إذ حصل على بطاقة صفراء ثانية، عقب تدخل قوي على رافينيا لاعب إنتر.

أورساتو قال في تصريحات لقناة "راي 1" الإيطالية: "هذا خطأي، كنت قريبا منها، اعتقدت أنها التحام هوائي معتاد، وحكم تقنية الفيديو لم يستدعني".

وأضاف "تقنية الفيديو تساعدك، لكن عندما يدخل الحكم للملعب ليس عليه التفكير فيها، حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، إذا ارتكبنا أخطاءً فنحن محظوظون بالعودة إليها".

وشهدت مباراة إنتر ويوفنتوس جدلا تحكيميا قبل 3 جولات على نهاية الدوري الإيطالي، إذ طُرد ماتيس فيتشينو متوسط ميدان عقب مرور 17 دقيقة، وتفوق يوفنتوس في النهاية بنتيجة 3-2 بعدما قلب تأخره من الهزيمة 2-1 في الدقائق الأخيرة.

وكان ماوريسيو ساري مدرب نابولي حينها قد أشار إلى أن الفريق شعر بـ "خسارته لقب الدوري في الفندق" وما أدى للخسارة في اليوم التالي من فيورنتينا بثلاثية دون مقابل أنهت صراع اللقب لصالح السيدة العجوز.

ورفض أندريا بيرلو المدير الفني الحالي لـ يوفنتوس التعليق على تصريحات أورساتو قائلا: "لا اتحدث عن أحداث قديمة، من الأفضل أن يتحدث الحُكام، لكن عن الأحداث الحالية، وليس عن أحداث من 3 أو 4 سنوات".

يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي نابولي
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