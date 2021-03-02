عامر عامر: طلبوا رحيلي من الإنتاج ومُنعت من الدخول.. والانتقال لـ سيراميكا أفضل قراري في حياتي

أوضح عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا تفاصيل رحيله عن الإنتاج الحربي، وحقيقة اقتراب انتقاله من الإسماعيلي.

وقال عامر عامر: "في نهاية تعاقدي مع الإنتاج الحربي، كان يحدث معي أمورا لم أفهمها، لم أحصل على مستحقاتي وقت أزمة كورونا وبدون أسباب معلومة".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "تحدث معي أشرف عامر رئيس النادي وأكد لي أنني لاعب كبير ولكنه لن يستطيع دفع قيمة تعاقدي لموسم جديد".

وأكمل "طلب مني رئيس النادي البحث في العروض، وبالفعل وصل لي أكثر من عرض مثل الإسماعيلي والمصري وسيراميكا كليوباترا، ولكن الانضمام للدراويش كان أول اختياراتي".

وأوضح "بالفعل كان هناك مفاوضات جادة ولكن في النهاية لم نتفق على الناحية المادية، ووقتها التزم معي سيراميكا كليوباترا بكل شيء اتفقنا عليه".

وأردف "الإنتاج الحربي أوقف انضمامي لسيراميكا كليوباترا حتى اليوم الأخير و بدون أسباب معلومة، وبسبب تمسك مختار بي عرضت أن استمر مع الفريق ولكن الإدارة قالت لي إذا حدث ذلك سيكون هناك أزمات مع الإدارة وانني لن أحصل على مستحقاتي، فقررت الرحيل بشكل نهائي".

وواصل "الإنتاج الحربي تركني فقط في الساعات الأخيرة قبل غلق القيد، وبالفعل انضميت لسيراميكا بعد التنازل عن مستحقاتي لدى الإنتاج، وهذا كان أفضل قرار اتخذته في مسيرتي".

وتابع "بعد انضمامي لسيراميكا ذهبت لمكان تدريب فريق الإنتاج لكي أصافحهم ولكني فوجئت بأن الادارة أمرت بعدم دخولي لمكان التدريب، وبالفعل تم منعي من الدخول ورحلت من على الباب".

واستدرك "تخيل بعد ما افنيت شبابي مع الإنتاج يتم منعي من دخول النادي".

وأتم "اتمنى أن يستمروا في الممتاز وسأحزن إذا هبطوا للدرجة الثانية، وتعجبت من طريقة رحيل حمادة صدقي".

الحارس البالغ 34 عاما شارك في 125 مباراة بقميص الإنتاج الحربي استقبل 130 هدفا وحافظ على نظاقة شباكه في 46 مباراة.

عامر عامر شارك الموسم الجاري في 15 مباراة في الدوري والكأس، حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبل 14 هدفا.