عبد المنصف: مدرب حراس المنتخب تواصل معي سابقا.. والأرقام ليست الطموح

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة

قال محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة إنه يرغب في الانضمام إلى منتخب مصر مشيرا إلى أنه حلم يعمل عليه منذ العام الماضي، وأشار إلى أنه لا ييأس أبدا من تحقيق هذا الحلم. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عبد المنصف قائلا: "التحدي كان أن أقدم عكس التوقعات، مستوى لا علاقة له بالسن، والأداء والإمكانيات هي ما يجب أن تظهر شخصية اللاعب".

وواصل "هذا الأداء لم يكن صدفة، لكنه مجهود وعمل وتركيز وأشياء عديدة تظهر للجميع أنك من المميزين، لأن السن لم يعد يهم بقدر العطاء في الملعب وهذا في العالم بالكامل".

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وأكمل "بالتأكيد أرغب في الانضمام لمنتخب مصر، إنه حلم أعمل عليه منذ الموسم الماضي، أضع الأمر نصب عيني وكيف أعود للمنتخب ولم أفقد الأمل قط، بعد كل معسكر أعمل لكي أنضم بعده".

وتابع "بالتأكيد مع هذا الأداء والنتائج سيكون لي دور مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وأردف "كانت هناك فترة بعد مباراتي بيراميدز والأهلي كان هناك اتصال مع أيمن طاهر وكان متابعا جيدا للمباريات الماضية، وغابت الاتصالات خلال الشهرين الماضيين، وأتمنى أن أتواجد بقوة".

واستطرد "بتواجد حارس مثل الشناوي سيكون لديك تنوعا في الاختيارات ما بين الخبرة والشباب".

وتابع "المنافسة في صالح المنتخب، لو ظهر الشناوي خلال الفترة الأخيرة بمستوى عال وثابت وهو من أفضل الحراس خلال الموسم الماضي والحالي، بجانب أبو جبل خلال الفترة الماضية ولو تواجد جنش، ولو تواجدت أنا سأساهم بخبراتي، المنتخب يجب أن يكون لديه خبرات وشباب لأن الكل يكمل بعضه البعض".

وواصل "الحضري حصل على فرصة مماثلة لدرجة أنه أصبح حارسا أولا في كأس الأمم".

وأتم "الأرقام أمر جيد لكن الطموح ليس تحقيق الأرقام، الأهم أن أكون متواجدا وأؤدي بشكل جيد وأفعل كل شيء لأظهر بالشكل الجيد، أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق أرقام لكنها ليست غاية".

عبد المنصف ساهم في تعادل فريقه وادي دجلة أمام الزمالك سلبيا بعد أن تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 87 من عبد الله جمعة.

صاحب الـ44 عاما خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات من 14 شارك بها في الدوري خلال الموسم الجاري واستقبل 19 هدفا.

عبد خرج بشباك نظيفة ضد الأهلي في الجولة الخامسة وضد الزمالك في الجولة الـ14.

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