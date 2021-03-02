مدرب دجلة: هذا هو سبب أداء الفريق ضد الأهلي والزمالك.. وعبد المنصف يستحق الانضمام للمنتخب

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة إن لاعبيه لم يكونوا بحاجة للتحفيز ضد الأهلي أو الزمالك للتعادل مع الفريقين عكس بقية المواجهات، كما أوضح أن فريقه كان يأمل في خطف نقاط مواجهة الزمالك كاملة وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عبد الواحد حول اختلاف أداء الفريق بين المباريات الكبيرة ومنافسيه في الجدول قائلا: "بالتأكيد الدوافع، اللاعب المصري ليس بحاجة للتحفيز في مثل هذه المباريات، اللاعب المصري يركز كثيرا في المباريات الكبيرة".

وواصل "يكون هناك التزام دفاعي ودوافع كبيرة عكس المباريات مع الفرق المنافسة لنا فعليا".

وتحدث حول اختلاف ماريو سالاس مدرب الفريق الجديد عن المدرسة اليونانية التي اعتاد عليها الفريق قائلا: "اللعب أصبح مباشرا وأقل عدد لمسات ممكنة لإنهاء الهجمات، نلعب في ظروف صعبة، وتسلم الفريق سريعا دون فترة إعداد، أتمنى له التوفيق وأن يتمكن من إنقاذ الموقف، وأتمنى أن نخرج من هذه الكبوة".

وأردف "أتمنى أن تكون مباراة الزمالك نقلة معنوية لنا فيما هو قادم، هي نقطة لكن الأمر معنوي أن نستعيد الثقة ونحن كجهاز فني نعرف قدرات اللاعبين ونأمل في استعادة المستوى".

وتعادل الزمالك سلبيا مع مضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

وتطرق عبد الواحد للحديث عن محمد عبد المنصف حارس فريقه قائلا: "بالطبع عبد المنصف يستحق التواجد في المنتخب، وحتى بعيدا عن مستواه يوم أمس، على المدى الطويل كان له دور كبير في تواجد الفريق في الدوري الممتاز ويقدم مستويات هائلة".

وأردف "كونه نجم المباراة ضد الأهلي والزمالك في هذا السن أمر يوضح قدراته وعمله الذي يقوم به".

وتابع "أعتقد إن كان حسام البدري وهو أكبر مني سنا ويعلم لكن لو ضم فعليا حارسين هما الشناوي وأبو جبل يجب أن يكون الثالث هو عبد المنصف".

وتصدى عبد المنصف لركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ضد الزمالك ليساهم في خروج فريقه بنقطة من اللقاء.

وتحدث حول شعوره بعد تعادله مع فريقه السابق الزمالك قائلا: "أتمنى أن يفوز الزمالك في كل البطولات التي يشارك بها، وأنا مشجع وأحب النادي، لكن انتمائي بالطبع للنادي الذي أعمل به، لي أكثر من 12 عاما لاعب ومدرب في النادي هنا، أتمنى له التوفيق في كل شيء بحكم أنه ناد كبير ومنافس للأهلي".

وأردف "كنا نأمل في الفوز أو خطف هدف، لكن ذلك لم يحدث".

وتابع "وجدت البعض من الحضور في المدرجات يشعرون بالضيق، الدوري لازال طويلا وهناك فرصة، أعتقد أن مجلس الإدارة الحالي قادر على إعادة الزمالك للطريق الصحيح".

واسترسل "مباراتا الأهلي والزمالك سيوضحان بوصلة الدوري وأين سيتجه اللقب هذا الموسم".

وأكمل "موقفنا صعب جدا واللاعبون يشعرون بذلك، نأمل أن تكون مباراة الزمالك نقطة تحول لأننا نمتلك لاعبين جيدين، وأن تكون دفعة ونأخذ المباريات مرحلة مرحلة، جدول الدوري خادع لا يجب أن ننظر إليه الآن، أتمنى أن يستوعب اللاعبون ذلك".

وأتم "لدينا 3 مباريات مقبلة بـ9 نقاط نأمل في حصد 7 منها، وأن نعود للمسار الصحيح مع بداية الدور الثاني".